Année mariale dans le diocèse de Beauvais

Une année avec Marie s’ouvre mardi 8 sepembre (Nativité de Notre-Dame) avec une messe diocésaine en la cathédrale de Beauvais – 18h30 puis dimanche 13 septembre en paroisse

Marie n’est pas un détour pour rejoindre le Christ, elle est un raccourci “

Saint Louis-Marie Grignon de Montfort

Message de Mgr Jacques Benoit-Gonnin, évêque de Beauvais, Noyon et Senlis

Chers frères et sœurs,

Vous que Marie, Mère de Jésus, aime d’un amour particulier :

Le 25 mars dernier, en plein confinement, j’ai renouvelé la consécration du diocèse à Notre Dame. Il me semblait important de lui redire notre attachement dans ce que nous avons à vivre.

Empêchés d’aller à Lourdes, nous avons « pèleriné » cet été chez nous, remerciant Marie pour les nombreuses grâces qu’elle a obtenues de son Fils pour le diocèse.

Et voici que je nous invite à entrer joyeusement dans « une année mariale » ! Pourquoi ?

Depuis quelques années, j’ai voulu mobiliser l’ensemble du diocèse dans une dynamique missionnaire renouvelée qui ferait évoluer les communautés paroissiales et les mouvements pour qu’ils soient toujours plus signes de Dieu et de son Église dans un monde en pleine mutation. Pour cela, j’ai fixé un cap disant la forme et la mission à venir de nos communautés : ” Église catholique dans l’Oise, vis en communautés fraternelles et fais de nouveaux disciples du Christ ! “. J’ai donné les 5 essentiels (vitamines) comme repères pour notre santé et notre dynamisme personnels et communautaires. J’ai invité chaque paroisse à se projeter à 10 ans, pour découvrir comment continuer à être communauté visible et fraternelle de Jésus et comment demeurer fidèle à sa mission.

Nous avons fait un beau chemin ! Mais nous ne sommes pas arrivés !

Qui nous aidera à faire mémoire du chemin parcouru où Dieu nous guidait déjà ? Qui nous aidera à poursuivre, ou à reprendre le chemin ?

Qui nous aidera à surmonter nos fatigues ou nous aidera à avancer pas à pas, à la suite de Jésus ? Qui nous aidera à quitter nos habitudes et nos zones de confort ? Qui nous aidera à être ces disciples missionnaires voulus par Jésus ?

Marie a fait confiance malgré les inconnus de l’avenir. Elle savait que le chemin ne serait pas facile ni bien compris de tous, mais elle a accepté de l’emprunter. Elle s’est faite humble servante de Jésus qui veut rencontrer tous les hommes. Elle a accepté d’être conduite jusqu’au Golgotha. Elle a accepté de recevoir celles et ceux que Jésus lui confiait pour les aider à porter leur croix et faire que celle-ci devienne féconde. Elle a été au milieu des apôtres pour attendre et recevoir d’en haut la force nécessaire pour mener la mission que Jésus leur avait donnée. Bref, Marie étroitement associée à Jésus est cette « première en chemin », cette « compagne » et ce modèle donnés par Dieu pour que chacun puisse prendre part à l’annonce de l’Évangile et témoigner que Jésus est le Sauveur du monde.

C’est pourquoi avancer avec Marie est si important.

Ce livret veut nous aider à vivre, à servir et à témoigner, avec l’aide de Marie. Il propose de prier ; il renvoie aussi à d’autres dimensions de la vie chrétienne comme le service. À sa manière, il veut permettre d’avancer avec confiance, simplicité et joie. En l’utilisant seul, ou mieux encore en fraternités missionnaires de proximité, en nourrissant aussi notre route avec cette rencontre d’amour qu’est l’eucharistie dominicale, en invitant à regarder Marie, il nous aidera à être toujours davantage disciples missionnaires du Christ.

Bonne route !