La lettre de la Confraternité Saint-Pierre du mois de septembre 2020 évoque les apostolats de la Fraternité Saint-Pierre au Canada. Elle oeuvre dans 7 diocèses avec une douzaine prêtres.

La Fraternité Saint-Pierre au Canada, par l’abbé Adrian Debow, prêtre canadien de notre Fraternité en poste à Ottawa

Le Canada est le lieu de la première paroisse personnelle de la Fraternité, située à Ottawa, la capitale. Elle n’a cessé de se développer depuis les années 90 en tant que paroisse bilingue avec des communautés francophone et anglophone et a récemment connu une légère augmentation du nombre de ses fidèles d’origine polonaise. Tout près d’Ottawa, dans les régions francophones du Canada, nous assurons un apostolat à Montréal et à Québec, et malgré les effets persistants de la Révolution tranquille, nous continuons à y voir une croissance et un intérêt renouvelé des jeunes pour la messe en latin. Montréal et Ottawa ont toutes deux trois prêtres en résidence, tandis que Québec en a deux.

Ceux d’entre vous qui souhaiteraient visiter les chutes du Niagara seront heureux d’apprendre que la Fraternité possède un apostolat à proximité, à St. Catharines, en Ontario. Il s’agit d’un petit apostolat, avec un seul prêtre, mais il compte une bonne communauté. Les Canadiens et les Américains fréquentent normalement la paroisse, car elle est située non loin de la frontière américaine et de Buffalo, dans l’État de New York.

Notre prochain groupe d’apostolats se trouve dans l’ouest du Canada, à Calgary, Edmonton et Vancouver. L’écart entre St. Catharines et Calgary est d’environ 3500 km pour donner une idée de l’étendue du pays. Calgary et Edmonton cherchent toujours à avoir un domicile permanent, car elles continuent à partager un bâtiment avec une paroisse diocésaine, mais toutes deux continuent à connaître une croissance malgré leur situation. Vancouver, en revanche, est une paroisse bien établie, et elle est notre paroisse principale dans l’Ouest. Les trois apostolats auront deux prêtres à partir de cet été.

Enfin, depuis l’été 2019, la FSSP en Amérique du Nord a commencé sa première aumônerie militaire. L’Ordinariat militaire canadien a invité le père Kenneth Webb, déjà aumônier militaire réserviste, à se joindre comme prêtre de la FSSP au sein de l’armée. Nous sommes heureux d’apporter le charisme de la Fraternité dans l’armée où nous avons déjà eu de nombreux fidèles.

Les derniers mois ont été comme vous pouvez vous en douter une période difficile pour tous les apostolats, car chaque diocèse a imposé des règles différentes auxquelles nos prêtres ont dû s’adapter. Nous avons néanmoins constaté une augmentation du nombre de fidèles, car les prêtres de la FSSP se sont efforcés autant que possible à trouver des moyens créatifs pour accomplir leur mission de ministère auprès des fidèles. Avec des messes en direct, des confessions en plein air et divers autres moyens, ils continuent à faire le travail que Dieu les a appelés à faire. Nous continuons également à placer davantage de prêtres dans nos maisons, de sorte qu’à partir de cet été, tous nos apostolats, sauf deux, ont deux prêtres ou plus en résidence. En ce moment, 5 séminaristes canadiens sont en formation dans un de nos deux séminaires et 19 prêtres canadiens de notre petite Fraternité exerçant leur ministère dans le monde entier. Remercions Dieu, Notre-Dame, Saint Joseph et les Martyrs canadiens d’avoir été si bons pour nous et de nous avoir donné la force de faire la sainte volonté de Dieu.