Déconfinement : à l’étranger c’est même pire !

Le déconfinement a suscité en France un certain nombre de polémiques en raison des prescriptions tatillonnes que certains membres de l’Église de France appliquent (et imposent aux fidèles). Mais il semblerait qu’à l’étranger ce ne soit pas meilleur. Comme on a pu nous le signaler, il faut ainsi s’inscrire pour assister à un office liturgique et le nombre de fidèles est limité (vu à Londres cet été, à l’église Saint-Joseph de Highgate). On est juste rassuré parce que l’inscription n’est pas requise pour les messes en semaine…