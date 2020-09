VIème Rencontre Summorum Pontificum dans le cadre du Pèlerinage du Coetus Internationalis

Lors du prochain Pèlerinage Summorum Pontificum à Rome (du 23 au 25 octobre 2020) se tiendra également la 6è rencontre Summorum Pontificum. Paix Liturgique dans sa lettre 760 du 2 septembre présente cette rencontre.

Paix liturgique : Pouvez-vous nous présentez quelques-uns d’entre eux [NDLR: des intervenants] ?

Christian Marquant : Je ferai mieux encore en vous détaillant, à la fin de ce texte, le programme complet de notre journée, mais outre le cardinal Raymond Burke, qui nous fera l’honneur d’une communication, quelques témoins de poids interviendront. Je pense bien sûr à Jean de Tauriers, président de ND de Chrétienté, qui nous présentera la dimension internationale et missionnaire du pèlerinage de Chartres, mais aussi Joseph Shaw President de la Latin Mass Society, qui évoquera le concept de Tradition, et cela sans faire “d’ombre” à Trinidad Dufourq, qui nous révélera des facettes étonnantes et encourageantes de la tradition en Argentine, ni à Antony Ike notre ami séminariste du Nigeria qui qui s’est spécialisé dans l’étude de la mentalité africaine confronté à l’antique tradition catholique.

Paix liturgique : Votre journée se terminera par le chant des premières Vêpres pontificales de la Saint-Raphaël, présidées par Mgr Janfranco Girotti au Panthéon ?

Christian Marquant : Nous y tenions beaucoup ! Le Panthéon est l’église Sainte-Marie des Martyrs. Or, c’est d’une foi et d’un courage semblables à ceux de ces millions de martyrs d’hier et d’aujourd’hui dont nous avons besoin. Nous demanderons humblement à cette foule de glorieux témoins d’être des chrétiens de leur race.

Paix liturgique : Le nombre des participants est-il limité ?

Christian Marquant : Le grand amphi, l’aula magna, de l’Augustinianum est vaste et nous pourrons y être nombreux… En revanche, pour les vêpres au Panthéon, nous sommes limités à 70 personnes assises et 130 debout soit un total maximum de 200 fidèles. A ce jour, nous avons déjà pas loin de 100 inscrits pour les vêpres Panthéon. Que ceux qui veulent participer et ne sont pas inscrits se dépêchent !