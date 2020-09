“Célébration de l’amour” à Arcachon : retour sur l’affaire

Le lecteur qui avait relevé cette étrange célébration me demande de diffuser le message qui suit, suite au quiproquos de cette annonce paroissiale. Je souligne simplement qu’il ne s’agissait pas de s’en prendre à Monsieur Marion Szerment, mais de s’étonner de cette étrange “célébration” dans une église catholique. Un autre lecteur me signale que c’est le vicaire qui va célébrer et non le curé. Peu importe : il me semble que la responsabilité du curé est bien engagée dans cette affaire. Et c’est d’abord à l’autorité ecclésiale que ce blogue s’adresse et non aux fidèles, lesquels sont, malheureusement, bien souvent induits en erreur et confortés dans leur erreur par certaines autorités cléricales. C’est ce poison du relativisme dénoncé par les derniers papes qui est évoqué ici.

