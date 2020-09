Changement pour la forme extraordinaire à Bruxelles

A l’invitation de Mgr Léonard il y a une dizaine d’années, une messe dans la forme extraordinaire est célébrée le dimanche et en semaine à l’église Saint Jean et Saint Etienne aux Minimes (Bruxelles centre). Mgr Léonard en avait confié ce ministère à la Fraternité Saint-Pierre. Cette paroisse du centre accueillait aussi à l’époque d’autres rites catholiques (orientaux…). Avec le temps, seule les deux formes du rite romain était célébrée sur la paroisse.

En juin dernier, le diocèse a annoncé sa décision de réorganiser la paroisse par la voie de l’actuel administrateur en charge des deux communautés :

Depuis plusieurs années, notre évêque, avec son conseil pastoral et spirituel et avec le doyen de Bruxelles – centre, réfléchissent à la situation de la paroisse des Saints Jean et Etienne aux Minimes. Cette situation est très complexe, avec d’une part une fabrique d’église qui a sa propre compréhension de l’exercice du culte, et avec d’autre part une cohabitation, pas toujours simple à organiser, de deux communautés très différentes, notre communauté du rite ordinaire et celle du rite extraordinaire.

A la suite de ce long discernement, la décision a été prise de mettre fin à la présence de la communauté du rite ordinaire.

Cela ne signifie en aucune façon un désaveu, bien au contraire. Les efforts déployés au sein de cette communauté depuis le départ de l’abbé Jacques Van der Biest se sont montrés féconds spirituellement et pastoralement, suivant le constat de notre évêque.

En particulier, il a fort apprécié la mise en place d’une belle équipe pastorale porteuse de nombreuses initiatives de vie chrétienne.

Mais pour lui, il est nécessaire que ces efforts et ces initiatives se fassent dans un contexte moins contraignant, dans un lieu plus favorable et plus porteur, afin qu’ils donnent encore plus de fruits.

Aussi l’évêque a-t-il décidé de me déplacer dans une autre unité pastorale du Vicariat de Bruxelles.