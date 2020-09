Nouveau modérateur de la Fraternité Eucharistein

Composée de frères et de sœurs consacrés dans la vie religieuse par les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance, la Fraternité Eucharistein a pour but premier l’Adoration de Jésus au Saint-Sacrement. Elle offre également la possibilité à des personnes marquées par différentes épreuves (drogue, dépression, addictions etc…) de vivre une démarche de reconstruction personnelle, en partageant un style de vie simple et fraternel. Des jeunes la rejoignent aussi pour un temps sabbatique de réflexion, de service et de prière. Chaque personne est accueillie gratuitement.

Engagée dans un apostolat spécifique auprès des jeunes et des familles, elle soutient la mission d’évangélisation de l’Église (mission paroissiale, catéchisme, veillée de prière etc).

Communauté catholique née sur la terre du martyre de Saint Maurice et de ses compagnons en 1996 (Valais/Suisse), la Fraternité Eucharistein a reçu officiellement de Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon, le 3 mai 2008, l’approbation de ses nouvelles constitutions en vue de la reconnaissance définitive du statut de “Famille ecclésiale diocésaine de vie consacrée”.

Aux côtés des frères et sœurs consacrés et oblats de la Fraternité s’adjoignent à l’œuvre : les Membres associés et le Tiers-Ordre « Communion Béthanie », c’est-à-dire des personnes laïques ou clercs vivant à l’extérieur mais partageant la spiritualité et la mission.

Le frère Nicolas Buttet a accompli ses deux mandats canoniques de 6 ans (à compter de la reconnaissance canonique de la fraternité en 2008). Il n’était donc plus rééligible comme modérateur de la fraternité.

Les élections d’un nouveau modérateur devaient avoir lieu le 16 mai 2020 au cours d’un chapitre présidé par le représentant de l’évêque de Fréjus/Toulon, Mgr Dominique Rey. La crise sanitaire n’a pas permis de vivre ce chapitre.

Le chapitre général a eu lieu début septembre. Nicolas Buttet reste frère de la fraternité Eucharistein. En accord avec le Conseil de la fraternité et après 24 ans de diverses responsabilités, il aura l’occasion de vivre une année sabbatique dès le mois de juillet avant de rejoindre une de nos maisons.

Mgr Rey a annoncé l’élection sur Twitter :