Mgr Lagleize tente de rassurer des paroissiens privés de curé

L’évêque de Metz, Mgr Jean-Christophe Lagleize, était à l’église de Spicheren samedi après-midi pour tenter de dissiper les inquiétudes des paroissiens de la communauté du Cœur immaculé des Hauteurs (Spicheren, Alsting et Etzling), qui n’ont plus de curé, depuis le départ du dernier, nommé à Farébersviller.

La nouvelle, tombée en mai, a provoqué l’inquiétude des paroissiens, qui ont fait circuler une pétition recueillant 1 000 signatures, envoyée à l’évêque de Metz pour réclamer le remplacement.

L’évêque a expliqué que cette situation est due à la baisse des effectifs chez les prêtres. Par conséquent, les prêtres tourneront pour venir célébrer. L’abbé Luc Barré, archiprêtre de Forbach et curé de la Communauté de paroisses Saint-Rémi, cumule en plus les Communautés de paroisses Notre-Dame des Nations et Cœur Immaculé des Hauteurs de Spicheren, épaulé par quatre et bientôt cinq autres prêtres.

Mais les paroissiens des Hauteurs ont toujours des inquiétudes. « Nous ne voulons pas d’une tournante des prêtres », a-t-on entendu.