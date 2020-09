Nouvel apostolat pour la Fraternité Saint-Pierre en Italie

Depuis plusieurs années, une messe dans la forme extraordinaire du rite romain est célébrée à Ancigno di Sandrigo (en Vénétie, 40 km au nord-est de Padoue et 18km au nord de Vincenza). En 2015, les fidèles ont continué l’Association Mgr Ferdinando Rodolfi, pro missa antiqua pour faire davantage rayonner et développer la communauté. Depuis plusieurs mois, Don Joseph Kramer, FSSP, chapelain de San Simeon Piccolo à Venise, apporte son soutien en remplaçant régulièrement les prêtres du diocèse. Depuis le 1er septembre 2020, Don Juan Tomas, FSSP est officiellement en charge de la communauté de fidèles.

La messe est célébrée tous les dimanches et fêtes à 17h00 en l’église paroissiale San Pancrazio d’Ancignano di Sandrigo (Vicenza).

Chers fidèles et amis,

Avec l’accord de notre évêque SE. Mgr Beniamino Pizziol, dès dimanche 6 septembre prochain, le nouvel aumônier don Juan Tomas FSSP entrera en service à Ancignano pour la célébration de la messe dans le rite ancien, en remplacement de Don Joseph Kramer FSSP. Nous remercions sincèrement Don Kramer pour son service au cours des deux dernières années et nous remercions également Mgr Pizziol pour son souci paternel et bienveillant pour les fidèles liés à l’ancien rite romain.

Don Juan est né aux Philippines en 1981 et a grandi au Canada, où il a terminé ses études et sa formation jusqu’à l’obtention de son diplôme d’études médiévales. Il est ensuite entré au séminaire de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre de Wigratzbad (en Bavière, Allemagne), et a été ordonné prêtre en 2013 par l’imposition des mains de S.E. Mgr Vitus Huonder, évêque de Coire.

Il a exercé son ministère sacerdotal d’abord dans divers apostolats et écoles en France, puis, ces dernières années, à la Maison générale de la FSSP à Fribourg (Suisse). Ces dernières années, il est déjà venu plusieurs fois célébrer à Ancignano et est désormais très heureux de suivre en permanence les fidèles liés à la forme extraordinaire dans le diocèse de Vicence, en collaboration avec le curé Don Giovanni Sandonà et l’évêque Mgr Beniamino Pizziol.

Bienvenue don Juan !