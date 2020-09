Une nouvelle Maison Provinciale pour l’Institut du Christ Roi en France

Depuis 2015, la Maison Provinciale de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre en France est basée à Roquecor (60 km au nord-ouest de Montauban) dans le Tarn-et-Garonne. La maison Saint Louis offrait tous les avantages pour la gestion administrative de la Province de l’Institut qui compte aujourd’hui 35 chanoines, une présence de 27 diocèses français et une quarantaine de lieux de messes, mais son éloignement géographique d’une partie des apostolats de l’Institut rendait les déplacements difficiles et plus longs.

L’Institut du Christ Roi vient de faire l’acquisition d’une nouvelle maison provinciale, la Maison Saint Joseph, dans le diocèse de Beauvais (Département de l’Oise). L’Institut sollicite le soutien des fidèles pour ce nouveau projet.

Institut du Christ Roi (Province de France)

Soutenir ce projet