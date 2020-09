A l’occasion de la publication de son numéro de Septembre qui invite à découvrir le chant grégorien, Una Voce vous offre un CD de chant grégorien pour toute souscription d’un abonnement à sa revue :

Le numéro 328 de septembre-octobre de notre revue Una Voce sera exceptionnel. Son thème : “Découvrez le chant grégorien” et “Formez-vous au chant grégorien». Nous y donnons la parole aux deux écoles de chant grégorien que nous recommandons.

Pour mieux vous faire découvrir ce chant grégorien auquel nous sommes attachés, nous y joindrons un CD audio. Il est représentatif de cette prière chantée de l’Église que nous promouvons depuis 56 ans.

Le CD a une double fonction : découvrir pour les uns et approfondir pour les autres : vingt-quatre pièces soigneusement sélectionnées sont de très beaux exemples de ce chant sublime. Leur écoute vous donnera un aperçu de l’étendue et de la richesse de ce répertoire inestimable. Sept petites pièces d’orgue serviront d’intermèdes.

Dans une pochette élégante, le CD porte le sobre nom de “Sélection de chants grégoriens”.

Cette publication exceptionnelle est destinée aux abonnés. Plusieurs abonnements sont proposés à ceux d’entre vous qui ne le sont pas encore : classique, soutien, bienfaiteur, mécène. Voyez ce lien vers nos abonnements

Si vous envisagiez de vous abonner un jour, faites-le maintenant. C’est le bon moment et il faut même faire vite avant le bouclage du numéro. Faites aussi connaître cette prochaine publication à vos amis et connaissances. Vous ne serez pas déçus ; et eux non plus !

Notre association est ancienne et nous sommes convaincus de la valeur irremplaçable du chant grégorien, car c’est par la prière liturgique en commun, dans son expression latine et grégorienne que s’affirment par excellence l’unité et l’universalité de l’Église romaine.

Venez nous rejoindre !

Benedicamus Domino ! Dei gratia !

Patrick Banken, président d’Una Voce France