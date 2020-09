Création du District d’Europe de l’Institut du Bon Pasteur

L’Institut du Bon Pasteur créé un district d’Europe pour l’ensemble de ses oeuvres et apostolats en Europe (y rattachant également les Etats-Unis (1 prêtre) et l’Ouganda (1 prêtre)). L’abbé Mateusz Markiewicz est nommé Supérieur de ce district :

Le 21 septembre, en la fête de saint Matthieu, le supérieur général de l’Institut du Bon Pasteur, l’abbé Luis Gabriel Barrero Zabaleta, a érigé canoniquement le District d’Europe de notre Institut. Composé d’œuvres de l’Institut en Europe, mais aussi aux États-Unis d’Amérique et en Ouganda, ce district réalise la division de l’Institut en districts voulue par les Statuts. En créant le District d’Europe, le supérieur général a voulu assurer une meilleure organisation de nos apostolats et de la vie de sanctification de nos prêtres. En même temps, cette décision vise à faciliter l’exercice de l’autorité, en promouvant le principe de subsidiarité.

Le supérieur général a décidé de nommer l’abbé Mateusz Markiewicz supérieur de ce nouveau district. Il reste en même temps secrétaire général de l’Institut. Dans l’exercice de sa charge, le supérieur de district « doit mettre en œuvre les talents et le zèle de ses confrères pour réaliser la tâche de l’Institut […] Il est responsable devant le supérieur général du bien commun de son District ; il veille à l’unité doctrinale, liturgique et préside à la charité entre confrères. […] Il veille à la santé spirituelle et corporelle de ses confrères. » (Statuts V, 6)

L’abbé Mateusz Markiewicz est né en 1989 à Wrocław, en Pologne. Après le baccalauréat, il a suivi sa formation sacerdotale au Séminaire Saint-Vincent-de-Paul de notre Institut. Ordonné prêtre en 2014 à Saint-Éloi de Bordeaux, il a exercé le ministère dans cette paroisse pendant quatre ans. Il a été nommé secrétaire général en 2017. À partir de l’année 2018, il fut formateur au Séminaire Saint-Vincent-de-Paul, où il donnait aussi des cours de théologie. Titulaire d’une licence canonique en théologie et en droit canonique, il prépare actuellement un doctorat en droit canonique.