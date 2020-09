Famille chrétienne relate que le 7 septembre, le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France a reçu plusieurs membres du collectif Marchons Enfants!, à l’approche de l’examen en deuxième lecture, au Sénat, du projet de loi bioéthique, et de nouvelles manifestations. Le porte-parole de l’épiscopat Vincent Neymon a précisé que l’objectif est de

« Conjuguer nos forces et nos discours, chacun dans son domaine ». « Il s’agissait d’une rencontre pour s’entendre sur les raisons de la mobilisation et comprendre les modes de mobilisation de chacun ».

Le collectif d’associations « poursuit le même but que les évêques, qui est de dénoncer une loi inique, injuste, inhumaine ».

« c’est aux laïcs, dont certains au nom de leur foi, d’organiser la mobilisation, de gueuler dans la rue – même si tout le monde peut se joindre à eux, y compris des évêques -, et à l’institution ecclésiale de prendre la parole, es-qualité ». « On ne perdra pas notre énergie à savoir si les évêques doivent appeler ou pas à manifester, l’objectif étant de s’ériger ensemble contre l’horreur de cette loi ».

Une prise de parole des évêques est programmée début octobre.

« La parole de l’Eglise sur ce sujet est devenue résolument plus tranchante », « nous ne sommes plus dans le débat de savoir s’il faut ménager la chèvre et le chou ».

« Bien sûr il faut se battre contre cette mauvaise loi, tout faire pour la dénoncer ainsi que tout ce qui n’est pas encore dans la loi mais finira par arriver – la Ropa, la GPA, etc -, mais l’enjeu, quelle que soit l’issue du vote, est aussi de se demander comment l’Eglise et les catholiques s’adresseront ensuite à ceux qui sont concernés par ces questions bioéthiques ».