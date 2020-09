Transfert du cercueil de Mgr Lefevre dans la crypte de l’église du Coeur Immaculée de Marie (Ecône)

Ce jeudi 24 septembre à l’occasion des 50 ans de la Fraternité Saint-Pie X, le cercueil de Mgr Lefevre a été transféré à la crypte de l’église du Coeur Immaculée de Marie au Séminaire Saint-Pie X d’Ecône (Suisse).

Reportage La Porte Latine

Un millier de prêtres, religieuses et fidèles se sont rendus à la cérémonie du jeudi 24 septembre 2020, qui marque aussi les 50 ans de l’ouverture du Séminaire Saint-Pie X d’Ecône (en 1970).

Quelque quatre cents fidèles et religieux ont pris place dans l’église du Cœur Immaculé de Marie pour assister à la messe pontificale célébrée par Mgr Bernard Fellay qui a précédé le transfert du corps de Mgr Marcel Lefebvre, fondateur de la Fraternité Saint-Pie X, dans la crypte. Tandis que des centaines d’autres ont pu regarder la cérémonie depuis un écran installé sous une tente à l’extérieur.

A la fin de l’ensevelissement, chacun a pu se recueillir au pied du nouveau tombeau et remercier « l’évêque qui s’est levé » contre vents et marées pour défendre l’honneur de la Sainte Église. Les assistants ont également pu voir gravée bien en évidence la devise tirée de la Première Épitre aux Corinthiens, qui résume toute la vie sacerdotale de Mgr Lefebvre : Tradidi quod et accepi, « j’ai transmis ce que j’ai reçu ». Merci, Monseigneur, de nous avoir transmis fidèlement la Tradition catholique.