Le dynamisme de l’Abbaye Sainte Madeleine du Barroux

La lettre des Amis du Monastère revient sur le 50è anniversaire de la fondation de l’Abbaye Sainte Madeleine du Barroux par Dom Gérard en août 1970. Parti de presque rien, l’Abbaye compte aujourd’hui 56 moines, sa fondation Sainte Marie de La Garde 18 moines et l’Abbaye Notre-Dame de l’Annonciation du Barroux 32 moniales.

Le 25 août dernier, nous avons célébré le cinquantième anniversaire de la fondation de notre communauté. Nous vous en reparlerons plus longuement dans la prochaine Lettre aux amis…

La veille au soir, tous réunis au chapitre, les Frères de Sainte-Madeleine avec ceux de Sainte-Marie de la Garde, nous avons entendu que le 24 août 1970, Dom Gérard arrivait en Solex au prieuré de la Madelène, à Bédoin, dans le Vaucluse. Après une nuit passée dans la maison de la famille Ricard, il s’installait, et prenait possession de la chapelle qui pouvait contenir une quinzaine de moines. Il était seul. D’une solitude toute relative, puisque d’un côté le Seigneur le guidait et Notre-Dame l’accompagnait, et de l’autre, Dom Gérard avait la ferme espérance qu’il serait rejoint par des anciens de sa congrégation. Mais Dieu lui envoya… des jeunes !

Ainsi, nous sommes aujourd’hui plus d’une centaine : 56 à Sainte-Madeleine, 32 à Notre-Dame de l’Annonciation et 18 à Sainte-Marie de La Garde, ce qui fait 106. Dieu a donc envoyé, en moyenne, dans nos communautés, deux Frères ou deux Sœurs par an en 50 ans.

Mais si ce nombre a quelque importance, il y en a un autre beaucoup plus essentiel, voire vital. Ce nombre, c’est celui des mines dont parle l’évangile de la messe du 25 août. Il est vrai que les mines sont attachées à une certaine valeur monétaire, mais on peut aussi y voir des valeurs données par le Seigneur à Dom Gérard au premier jour de la fondation, valeurs que Dom Gérard nous a ensuite léguées.