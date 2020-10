Changements d’horaires des messes dans la forme extraordinaire à La Rochelle et La Vallée

Le Chanoine Laurent Jestin, ICRSP est désormais en charge des communautés de fidèles attachés à la forme extraordinaire de La Rochelle et La Vallée. Les messes de semaine sont désormais célébrées régulièrement à La Vallée (entre Rochefort et Saintes) qui est la communauté ‘historique’ où les messes dominicales sont célébrées depuis quelques années.

A la Chapelle Saint-Maurice (150 avenue Carnot) à La Rochelle : messe dimanche et fêtes à 18h30 et mercredi 19h00

A l’église Sait-Vivien de La Vallée (entre Rochefort et Saintes) : messe dimanche et fêtes à 10h30, lundi, mardi, jeudi 8h00, vendredi 19h00 et samedi 11h00

ICRSP La Rochelle