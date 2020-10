Mgr Grua (Saint-Flour) et la messe dans la forme extraordinaire

Rapporté par un de nos lecteurs

Depuis une dizaine d’années à l’appel de Mgr Bruno Grua évêque de Saint-Flour (15), l’Institut du Christ Roi dessert la chapelle Notre-Dame d’Aurinques à Aurillac en y célébrant la messe tous les dimanches et fêtes. Les prêtres de l’Institut le faisaient en collaboration régulière avec des prêtres du diocèse qui assuraient également la célébration de certaines messes. La messe en forme extraordinaire d’Aurillac avait pris la suite des messes célébrées pendant des dizaines d’années par l’abbé Crevot, curé de la paroisse Saint Santin Cantales (à 25 km au nord-ouest d’Aurillac). Pour développer la communauté et pour le bien des fidèles, l’Institut du Christ Roi a souhaité proposer d’autres activités (catéchisme)… ce que l’évêque a refusé et mis un terme à la mission de l’Institut du Christ Roi dans ce diocèse pendant l’été. Aujourd’hui ce diocèse (qui est loin de déborder de vocations) ferme les églises les unes après les autres, regroupe les paroisses au lieu d’accepter le dynamisme de communautés extérieures. Les fidèles attachés à la forme extraordinaire n’ont désormais qu’une messe mensuelle le 2è dimanche du mois.

On ne peut pas prêcher à tord et à travers la charité… et ne jamais la vivre, ouvrir les portes des églises à tout le monde (et même donner les clefs à tout le monde) et continuer à rejeter les fidèles et leurs pasteurs attachés à l’antique tradition liturgique à la rue.

Les évêques s’interrogent sur la perte de près de 30% des fidèles suite à la crise sanitaire mais plusieurs d’entre eux veulent accélérer la liquidation de l’Eglise de France !