Des ronces dans une chapelle : une oeuvre d’art ?

L’artiste Erik Samakh a réalisé une Chapelle des ronces à l’intérieur de la Chapelle de la Trinité située sur le domaine de Kerguéhennec, dans le Morbihan.

« J’aime beaucoup cette idée de cultiver les ronces, par nature indomptables, qui partiront de la chapelle pour envahir le monde. » expliquait Erik Samakh.

L’oeuvre a été “vandalisée”. Disons que la chapelle a été nettoyée.

Quand les premiers visiteurs se sont rendus à la chapelle de Kerguéhennec pour admirer l’œuvre qui leur a été recommandée, ils tombent sur une salle vide. Sur le sol, à la place de l’amas de ronces, deux croix en bois, assemblées à partir des bastaings qui consolidaient les murs.

Trois jours plus tard, un communiqué signé « des catholiques anonymes en colère » publiait ce communiqué :

« Comment se fait-il que l’argent public subventionne ce genre d’installation provocatrice et insultante pour notre Foi ? Imagine-t-on un seul instant des monceaux de ronces et des lumières de couleur pour le moins douteuse dans une Mosquée ou une Synagogue ? Bien que la chapelle soit aujourd’hui désacralisée, il s’agit bien évidemment d’un énième affront cathophobe de la part d’un « artiste » dont les motivations restent troubles. Un certain Erik Samakh, se cache ainsi derrière de fallacieux arguments écologistes pour avoir commis cette performance »

« Nous avons conscience que ce mode d’action peut paraître contestable. Mais une manifestation, une pétition, comme en font si souvent les catholiques, se seraient avérées une fois de plus inutiles. Nos échecs multiples face aux Lois dites (« bioéthique, mariage homosexuel…) le démontrent. Aujourd’hui, le temps est à l’action. En effet, il convient de distinguer ce qui est légal de ce qui est légitime. Par ailleurs, les renoncements de l’Eglise sont regrettables. Les prêtres, les évêques et surtout le Pape ne bronchent plus face aux assauts du Monde et du démon. C’est donc aux ouailles de se charger de réparer les affronts. Nous, catholiques engagés, ne demandons pas davantage que les autres religions en France : le respect de notre Culte et de nos croyances. Au surplus, la place réservée à la Foi chrétienne dans notre pays est singulière. La France est et demeurera un pays catholique. N’en déplaise aux laicards vindicatifs, notre nation est fille aînée de l’Eglise. Il est fondamental de ne jamais nous habituer à la christianophobie latente dans notre société. Que ce soient des moqueries, des intimidations ou la transformation de nos lieux de cultes en lieux de débauche tels que des boites de nuits, nous devons nous y opposer partout et tout le temps. Ceci est un appel : changeons de logiciel de pensée et de mode d’action. Nous espérons à travers cet acte inspirer d’autres Résistants partout où ce sera nécessaire. Il est louable de s’opposer à la submersion migratoire, mais il nous faut être cohérent et défendre tous les symboles de notre civilisation quand ils sont attaqués »