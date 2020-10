L’Institut catholique de Paris se sépare enfin d’Alice Coffin

L’élue Europe Ecologie-Les Verts au Conseil de Paris et militante LGBT devait donner tous les jeudis, de 16 heures à 19 heures, un cours d’écriture journalistique à l’Institut catholique de Paris. Un cours de « Médias et pouvoirs » ainsi que d’« Esthétique » étaient aussi planifiés dans deux masters différents. Pour un total de cinquante-huit heures. Ces cours n’auront jamais lieu.

Le 4 septembre, Alice Coffin a reçu un texto de son directeur de master. Son contrat n’est pas renouvelé. En cause : son activité va à l’encontre des valeurs de l’université. Il était temps de s’en apercevoir… Nous en avions parlé il y a deux mois. Elle enseignait depuis huit ans à l’ICP.

La « Catho » n’a jamais ignoré l’engagement d’Alice Coffin. Sur les plaquettes de la faculté, elle était même présentée en tant que telle :

« Alice Coffin est spécialisée dans le traitement médiatique des questions féministes et LGBT, elle est membre de plusieurs collectifs féministes tels que la Barbe et a cofondé en 2013 l’association des journalistes LGBT. (…) Elle publiera en octobre 2020 Le Génie lesbien aux éditions Grasset, ouvrage qui décrypte les structures médiatiques et politiques françaises au regard des enjeux minoritaires. »