La Fraternité Saint-Pierre en Irlande

Depuis septembre, un prêtre de la Fraternité Saint-Pierre réside de manière permanente en Irlande. Des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre se rendaient dans le pays depuis plusieurs années pour y célébrer des messes (souvent mensuelles) à Barntown, à Cork et à Waterford.

Ordonné prêtre en 2010 pour le diocèse de Galvay en Irlande, l’abbé Patrick O’Donohue a eu différents ministères paroissiaux dans son diocèse et a obtenu une licence de théologie dont la thèse portait sur la théologique du pape émérite Benoit XVI. En septembre 2017, il est entré comme postulant à la Fraternité Saint-Pierre nommé à la maison de Reading en charge de l’apostolat de Bedford (nord de Londres). L’abbé O’Donohue est donc désormais en charge de l’apostolat de Waterford (entre Cork et Dublin) où la messe est désormais célébrée tous les dimanches et fêtes à l’église St John à 13h00. Il assure également deux fois par mois la célébration de messe dans la forme extraordinaire à Wexford.

Apostolat de la FSSP en Irlande