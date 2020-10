Annulation du Pèlerinage Summorum Pontificum à Rome (23 – 25 octobre 2020)

En raison des conditions sanitaires et de nouvelles contraintes, l’organisation du Pèlerinage Populus Summorum Pontifucum est contrainte d’annuler le pèlerinage à Rome prévu entre le 23 et 25 octobre :

L’Assemblée générale du CISP – le comité d’organisation du Pèlerinage Summorum Pontificum, dont le CNSP fait partie depuis sa fondation – a récemment résolu, avec grand regret, l’annulation de la IXe édition du Pèlerinage, qui aurait dû avoir lieu ensuite 24 octobre. La douloureuse décision est due, comme on peut facilement le deviner, aux mesures de contenir l’urgence sanitaire, adoptées par les autorités civiles et religieuses, dont l’aggravation a rendu impossible de célébrer le Pontifical que SE le Card. Robert Sarah aurait dû présider à la autel de la Chaire de la Basilique Saint-Pierre. Tout cela malgré le fait que la sacristie de la basilique avait fourni à l’organisation la plus grande collaboration pour organiser normalement, aussi longtemps que cela semblait possible, le pèlerinage de 2020.

En revanche, quelques initiatives complémentaires sont encore confirmées qui, si elles ne peuvent remplacer le Pèlerinage, en témoigneront néanmoins: la Rencontre Summorum Pontificum organisée par Oremus-Paix Liturgique et confirmée pour le vendredi 23 octobre, avec les Vêpres ultérieures au Panthéon, et la Sainte Messe qui sera célébrée par SE le Cardinal Raymond Leo Burke le samedi 24 octobre à l’église des SS. Trinità dei Pellegrini.

Le CNSP exhorte donc le Populus Summorum Pontificum d’Italie à accepter avec foi ce jeûne forcé du pèlerinage, et à l’offrir dans la prière afin que le régime d’urgence sanitaire qui, malheureusement, place de nombreux obstacles au déroulement normal de la vie liturgique des fidèles, puisse bientôt cesser, et que le pèlerinage de l’année prochaine reprenne sa plénitude et sous les formes habituelles, réunissant à nouveau au tombeau de l’Apôtre, du monde entier, ceux qui cultivent la liturgie traditionnelle avec amour.

La situation particulière que nous vivons avait déjà conduit le CISP à réduire le pèlerinage à la célébration solennelle du samedi 24 octobre, renonçant malheureusement à la traditionnelle et belle procession qui transportait les pèlerins à Saint-Pierre, ainsi qu’à tous les autres événements qui composaient généralement le pèlerinage, à partir de la cérémonie d’ouverture, jusqu’à la même messe de la fête du Christ-Roi.