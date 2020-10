Assemblée d’automne des évêques de France

Mardi 3 et mercredi 4 novembre

Ecologie intégrale : les travaux de l’Assemblée plénière porteront sur le thème : « Cultiver la terre et se nourrir ». Les évêques viendront accompagnés de personnes de leur diocèse. Cette année, ils portent plus spécifiquement le souci du monde agricole et rural.

Jeudi 5 novembre

“Territoire et paroisses” : Ce groupe de travail initié par le Comité “Études et Projets” de la Conférence des evêques de France viendra conclure ses travaux.

Lutte contre les abus : La journée du jeudi 5 novembre sera consacrée en partie à la poursuite du travail sur la lutte contre les abus.

Santé des prêtres : Mgr Benoît Bertrand, évêque de Mende, présentera une enquête sur la santé des prêtres réalisée en 2020.

Dimanche 8 novembre

Discours de clôture : Le discours de clôture prononcé par Mgr Éric de Moulins-Beaufort (président de la CEF) sera le discours d’information sur l’Église catholique en France.

Messe télévisée : L’Assemblée plénière s’achèvera par la messe télévisée, présidée par Mgr Éric de Moulins-Beaufort, en direct de la basilique du Rosaire.