Mgr Olivier de Germay nommé archevêque de Lyon

Ce jour, le pape François a nommé Mgr Olivier de Germay, actuellement évêque d’Ajaccio, archevêque de Lyon.

Ancien saint-cyrien, vicaire épiscopal du diocèse de Toulouse, chargé de la zone pas­torale Toulouse-Banlieues et curé de l’ensemble paroissial de Beau­zelle, il a été nommé en Corse en février 2012.

Né en 1960, Mgr de Germay est diplômé de l’école militaire de Saint-Cyr, qu’il a quitté avec le grade de lieutenant et une solide formation d’ingénieur. Après son séminaire à Paray-le-Monial et à Rome, il a obtenu une licence canonique de théologie et a enseigné à la faculté de théologie de l’institut catholique de Toulouse. Il a été ordonné prêtre en 1998.

On se souvient que Mgr de Germay a soutenu les veillées pour la vie, a manifesté pour la vie, il a créé une paroisse personnelle dévolue à la forme extraordinaire du rite romain, s’est exprimé clairement sur l’avortement, s’est exprimé de façon intelligente sur la pastorale à l’égard des divorcés-remariés…

C’est une bonne nouvelle pour le diocèse de Lyon et pour son clergé.