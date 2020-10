Monseigneur Pierre-Yves Michel distribue des pilules de padamalgam

Monseigneur Pierre-Yves Michel, évêque de Valence, a pris la parole lors de la prière musulmane à la mosquée de Valence.

« Parce qu’elle est un élément indispensable de l’éducation de tous les jeunes, nous défendrons l’école et ceux qui la font, pour que l’ignorance soit partout combattue, sous ses deux formes : celle du défaut de culture et celle du défaut de relation à l’autre. L’ignorance construit la peur. Les religions n’ont rien à craindre de l’exercice de la raison. C’est en remettant les religions dans le débat public que nous luttons le mieux contre le fanatisme. Nous tiendrons ensemble grâce à une connaissance mutuelle toujours plus effective, dans un esprit d’alliance, d’amitié sociale, de dialogue, de fraternité.

Nous ne reculerons pas sur notre confiance dans la possibilité d’une fraternité entre les personnes, faite de dialogue entre les groupes sociaux, entre les religions et les cultures, entre les savoirs, entre la foi et la raison. Et en tant que catholiques, nous redisons ici aux musulmans de notre département que nous serons toujours en dialogue avec eux, sans les confondre avec les fanatiques, les extrémistes et les assassins »