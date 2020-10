Statistiques annuelles de la Fraternité Saint-Pie X

La Fraternité Saint-Pie X publie ses statistiques annuelles et compte au 16 octobre 2020 :

672 prêtres

189 séminaristes

75 oblates

138 frères

A cette rentrée, 61 jeunes sont entrés dans les séminaires de la Fraternité

Les prêtres de la Fraternité Saint-Pie X exercent leur ministère dans 72 pays (dont 37 avec des prêtres résidents)

On pourra également consulter la compilation des données de l’annuaire pontifical 2020 pour les Instituts masculins auxquels est ajoutée la Fraternité Saint-Pie X par la Porte Latine. Le nombre total de membres masculins est donné pour chaque institut dans le monde entier : prêtres, frères, séminaristes et novices. Ne sont pris en compte que les instituts, réguliers et séculiers, de plus de 170 membres.

La Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X figure en 38è place avec 986 membres

Parmi les autres instituts traditionnels, on trouve également ensuite

La Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre en 83è avec 452membres

L’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre en 118è avec 217 membres

Les 3 instituts qui comptent le plus de membres sont

Les Jésuites (SI) : 15 591

Les Salésiens (SDB) : 14 932

Les Franciscains (OFM) : 13 149