L’Assemblée plénière des évêques de France se tiendra en visioconférence

Après l’attentat dans la basilique Notre-Dame de Nice, le président de la Conférence des évêques de France, Mgr Éric de Moulins-Beaufort a été interrogé dans La Croix. Extrait :

Un nouvel attentat a frappé la France, ciblant des catholiques dans une église à Nice. Comment réagir sans céder au désarroi et à la colère ?

Il faut accepter d’être en colère ou d’avoir peur. Ce sont des réactions humaines. Mais qu’en faisons-nous ? Ce dimanche de la Toussaint, nous avons entendu de manière providentielle les Béatitudes : elles résonnent comme un appel à demander la grâce de Dieu pour transformer notre colère et notre peur en une énergie pour un bien meilleur. Ne restons pas enfermés dans la peur ou le désespoir et prisonniers de la colère qui peut se changer en haine. Les Béatitudes ouvrent une voie et le Christ nous donne l’exemple.

Craignez-vous des réactions de certains catholiques ou plus généralement des Français après cet attentat ?

La France a admirablement réagi, comme après les attentats contre Charlie Hebdo, le Bataclan ou l’assassinat du père Jacques Hamel. Face à la violence terroriste, le pays a toujours montré beaucoup de dignité, de cohésion, et de manière assez ferme, même lorsqu’il était par ailleurs agité par des mouvements sociaux. Après l’assassinat du père Hamel déjà, beaucoup d’observateurs en France et à l’étranger avaient été impressionnés par la réaction des catholiques français. Je ne doute pas qu’il en sera de même après l’attentat de Nice.

Face à la menace islamiste, comment prêcher la fraternité sans faire preuve de naïveté ?

Je constate d’abord un grand progrès : les politiques, les journalistes, avec une certaine fermeté, ainsi que les responsables musulmans de notre pays, avec un courage certain, osent désigner d’où vient le mal. Il faut pouvoir pointer la pathologie de l’islam que représente l’islamisme. Cette idéologie mondialisée, nourrie par des individus et attisée par les discours de certains responsables politiques étrangers, exerce une influence considérable, notamment grâce à Internet. Il est dramatique de voir que des jeunes gens se laissent happer par cette idéologie et en deviennent les exécutants.