Le Diocèse de Fréjus-Toulon lance la 2e édition de son parcours digital La Traversée

Lancée lors du premier confinement, La Traversée a réuni plus de 31.000 personnes de 59 pays, pratiquants et non-pratiquants. Ce parcours digital initié par le Diocèse de Fréjus- Toulon et qui invite à vivre une aventure humaine et spirituelle, reprend le large à partir du lundi 9 novembre avec une nouvelle formule. L’objectif reste le même : limiter l’isolement des personnes et raviver l’espérance. Lionel Dalle, vicaire général et animateur du parcours digital, explique :

«Avec l’annonce de ce deuxième confinement, nous avons reçu de nombreux messages d’encouragement et de sollicitation pour reprendre La Traversée. Nous avons donc voulu répondre présents pour montrer qu’on n’abandonnait personne dans cette nouvelle période d’incertitude ».

Pour ce confinement d’automne, la formule évolue, notamment avec l’arrivée d’un nouveau prêtre parmi le trio déjà composé lors de la première session. Désormais, le père Louis-Marie Guitton dispensera lui aussi ses enseignements et son optimisme dans les vidéos postées chaque semaine, aux côtés du père Pierre Aguila, du père Lionel Dalle et du père Benoît Moradei.

Autre nouveauté, la mise en place de petits groupes d’échange hebdomadaires, idéalement réunis par zone géographique. Le Père Benoît Moradei précise :

« On a voulu aller plus loin. La Traversée a permis de diffuser des messages de soutien et d’espérance, mais pour ceux qui sont confinés seuls, il s’agissait aussi de briser au maximum l’isolement. Lorsqu’on fait partie d’un petit groupe, on se sent moins seul, on est soutenu, on est plus fort. Une fois le confinement passé, les liens tissés entre les personnes sont parfois si forts qu’elles désirent se voir physiquement ».

Les « passagers » de La Traversée auront ainsi l’occasion de suivre 3 vidéos hebdomadaires, relever les défis proposés, écouter un chant portant à la prière, lire des témoignages, partager avec leur groupe ou suivre la messe quotidienne de Monseigneur Dominique Rey.

Renseignements, inscription : https://frejustoulon.fr/latraversee/