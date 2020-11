Prière pour le chanoine Benoît Jayr (ICRSP)

Chers fidèles de St. Stanislaus,

En ce jour spécial en l’honneur du Cœur Immaculé de Marie, je viens vers vous avec une intention de prière très importante et urgente.

Dimanche dernier, je vous ai informé que le Chanoine Jayr était en auto-isolement volontaire suite à une exposition au coronavirus. Sa santé semblait bien à ce moment-là. Cependant, mardi, le Chanoine Jayr a commencé à montrer les symptômes du covid, en particulier l’essoufflement, et a ensuite été admis dans un hôpital de Milwaukee après avoir été testés positifs pour assurer une observation médicale appropriée et prudente. Mais le Chanoine est maintenant dans l’unité de soins intensifs parce que de graves problèmes respiratoires continuent de se développer. Il est très important que nous prions tous maintenant pour le rétablissement complet du Chanoine Jayr en bonne santé. Que notre dame de Lourdes intercède pour lui. Faisons confiance à Dieu pour entendre les prières de notre famille spirituelle et fortifier le chanoine avec de nombreuses grâces !

Canon Matthew Talarico

Provincial