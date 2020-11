Statistiques de la Fraternité Saint-Pierre

La Fraternité Saint-Pierre vient de publier ses statistiques annuelles.

La FSSP compte au 1er novembre plus de 500 membres : 504 membres

dont 330 prêtres (dont 309 incardiné, 12 incardinés à l’année, 5 associés et 4 postulants)

dont 162 séminaristes (non diacres)

dont 12 diacres

♦ total des membres ♦ prêtres définitivement incorporés ♦ séminaristes (diacres inclus)

Les membres de nationalité américaine sont 168 (1/3 des membres) suivi par les français 129.

Enfin la Fraternité compte 162 séminaristes (sans les 12 diacres) soit l’effectif le plus important depuis sa fondation.

Fraternité Saint-Pierre

Photo de rentrée au Séminaire Saint-Pierre de Wigratzbad