Mgr Jacques Habert, nommé évêque de Bayeux-Lisieux

Le pape François a nommé ce mardi 10 novembre, Monseigneur Jacques Habert, évêque de Bayeux-Lisieux, suite à l’acceptation de la démission par le pape François de Monseigneur Jean-Claude Boulanger pour raison d’âge. Monseigneur Habert était jusqu’à présent évêque de Séez.

Ordonné en 1989 pour le diocèse de Créteil, Monseigneur Habert fut

Depuis 2011, Monseigneur Jacques Habert était évêque du diocèse de Séez. Il est actuellement membre du Conseil pour les mouvements et associations de fidèles de la Conférence des évêques de France (CEF), évêque accompagnateur de l’Association des œuvres mariales et responsable du projet « Terre d’espérance ».

En raison des contraintes sanitaires, les informations relatives à l’installation de Monseigneur Jacques Habert seront communiquées ultérieurement.

Voici le message de Mgr Habert aux diocésains de Séez :

Chers Amis,

La nouvelle tombe officiellement, ce mardi 10 novembre 2020 : je suis nommé évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux.

La période de confinement dans laquelle nous sommes engagés rend difficile cette annonce, mais il n’était pas possible de la différer encore. L’appel de l’Église pour la charge épiscopale demande une disponibilité et une obéissance qui sont exigeantes mais qui ont pour fruit une liberté intérieure indispensable même si ce passage est douloureux.

Tout d’abord, je veux vous dire combien j’ai été heureux de servir le diocèse de Séez pendant dix ans. J’ai beaucoup reçu, j’ai beaucoup appris, j’ai grandi dans un plus grand amour de Dieu et de l’Église. Dans les semaines qui viennent je prendrai le temps de vous dire merci, de rendre grâce et aussi parfois de demander pardon.

Je quitte le diocèse alors que nous sommes engagés dans une démarche diocésaine : Disciple- missionnaire, prends la route. Je prends donc la route du diocèse de Bayeux-Lisieux, comme j’ai pris, il y a 10 ans, la route vers le diocèse de Séez. C’est la joie du disciple et la force du missionnaire qui doivent m’habiter. J’invite chacun à entrer dans cette démarche qui doit continuer.

Je deviens l’administrateur du diocèse de Séez jusqu’à mon installation dans le diocèse de Bayeux-Lisieux certainement début janvier. Les conditions sanitaires vont hélas ternir ce départ. Au moment où j’écris ces lignes, nous ne savons pas dans quelles conditions il sera possible de célébrer une messe d’au-revoir. Nous vous dirons dans les prochaines semaines les conditions exactes de ce rassemblement forcément limité en nombre.

Priez pour moi et soyez bien assurés que je vous garde dans ma prière.

Comme je vous y ai souvent invités, confions à la Vierge Marie cette étape importante de la vie du diocèse.

En grande communion avec chacun.