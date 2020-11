L’étrange distinction de Mgr Ravel

Quand on organise un pèlerinage, on déclare une manifestation en préfecture. De même lorsqu’on organise une procession de la Fête-Dieu, une procession mariale, un chemin de croix sur la voie publique… Pourquoi ne pourrait-on pas célébrer une messe sur la voie publique en déclarant une manifestation ? Tous les juristes sont unanimes sur ce sujet : il suffit de déclarer une manifestation sur la voie publique et de célébrer la messe. Si le ministère interdit cela (comme l’a déclaré le Darmanin en autorisant les manifestations tout en y interdisant les actes cultuels), c’est qu’il en a contre la messe. C’est de la christianophobie ! L’Etat n’a pas à s’ingérer dans l’espace de l’Eglise, au nom de la sacro-sainte laïcité. Il est dommage qu’un évêque se fasse le soutien de la République.

Voici le communiqué de l’archevêque de Strasbourg :