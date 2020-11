Mgr d’Ornellas croit encore au dialogue

L’archevêque de Rennes craint que les dizaines de manifestations organisées pour la messe nuisent au bon dialogue avec l’Etat. Comme si leur dialogue avait apporté quelque chose…

Je respecte le droit constitutionnel de manifester. Une manifestation est d’ordre politique et s’adresse à l’État quand des citoyens exigent de lui une plus grande justice. La prière s’adresse à Dieu qui fait grandir la charité dans les cœurs afin qu’une authentique et pleine fraternité grandisse en tout lieu. Cette prière est toujours possible dans les églises, avec le strict respect des gestes barrières. C’est sagesse de ne pas mélanger manifestation et prière, sous peine d’engendrer une confusion qui ne respecte pas la Loi de Séparation de 1905 et qui nuit au dialogue des représentants des cultes avec l’État. Je souhaite vivement que ce dialogue, qui aura lieu ce lundi 16 novembre, soit fécond.