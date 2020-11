Marchés de Noël 2020 : Ecole et Collège Saint Joseph de Lys (Versailles) du 20 au 29 novembre

Comme chaque année, nous relayons avec plaisir les informations des Marchés de Noël organisés par les écoles indépendantes. Cette année, en l’absence de possibilité de les organiser ‘physiquement’, elles ont fait preuve d’ingéniosité pour vous proposer leur savoir-faire.

Le 10è Marché de Noël de l’école et collège Saint Joseph des Lys aura lieu cette année en ligne. Faites vos commandes du 20 au 29 novembre. Connectez-vous nombreux et retrouvez vos stands favoris : livres, décoration, couture, jeux, épicerie fine, vin, art religieux. Réassortiment régulier (quand cela est possible).

Click and Collect (Versailles et environ). Autre lieu se renseigner.

Un seule adresse : www.stjosephdeslys.fr