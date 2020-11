Veillée pour la Vie le samedi 28 novembre, veille de l’entrée en Avent

Alors que la vie humaine est aujourd’hui violemment attaquée, louons ensemble l’auteur de toute vie pour le cadeau qu’il nous fait, et confions-lui les nombreuses blessures de notre société, de nos familles et de nos cœurs.

Au seuil de l’Avent, ce 28 novembre, nous vous proposons de prier pour la Vie dans une démarche diocésaine et nationale ; plusieurs moments marqueront cette journée : un chapelet, médité par des sœurs de notre diocèse, devant votre crèche familiale tout juste installée. Un jeûne, à midi ou le soir, offert à l’intention de la protection de la vie, et enfin un moment à la Cathédrale pour ceux qui le peuvent, entre 16 et 18h, pour prier et intercéder devant la crèche et le voile de la sainte vierge.

La protection de la Vie est une exigence du chrétien. Le Christ est le Chemin, la Vérité et aussi la Vie. Il nous appelle à soutenir nos frères, et particulièrement les plus faibles et les plus vulnérables. “Ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait”.

Le 28 novembre de 16h à 18h depuis la cathédrale, mais aussi chez vous unis dans la prière, prions notre maman du ciel, et adorons Celui qui s’est fait tout petit pour nous donner la vie en abondance !

Samedi 28 novembre chez vous et à la cathédrale, en présence de Monseigneur Philippe Christory.

Le mot de Mgr Philippe Christory

La Vie nous est donnée non seulement à notre naissance, mais chaque jour, par les relations humaines, par la nourriture, par les soignants et surtout par le Seigneur Jésus-Christ qui est la Vie et qui en devient la source pour nous. Elle vient de Dieu et Dieu nous la confie. Elle est le bien le plus précieux. Cela signifie que toute vie est digne et mérite un absolu respect.

Or nous la voyons menacée. L’avortement la détruit puisqu’il conduit à la mort de l’enfant dans le ventre maternel. L’euthanasie guette les personnes dépendantes et souvent âgées. Il y a aussi au quotidien nos manques d’amour appelés péchés qui sont autant d’atteintes à la vie, qui l’empêchent de se déployer et de porter un fruit de bienveillance, de dialogue et de paix.

Heureusement Dieu a confié à son Église le don de son pardon. Ce cadeau si précieux recrée les conditions pour que la Vie surgisse particulièrement au sein des couples.

En cette veillée pour la Vie, j’invite tous les catholiques et les personnes de bonne volonté à prier chez eux et dans nos églises. Ce 28 novembre étant un samedi, nous prierons particulièrement la Vierge Marie, Notre-Dame de toute paix. Elle veille sur chacun de nous. Confions-lui notre désir d’être des ambassadeurs d’une culture de Vie.