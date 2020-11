Mgr Aupetit a-t-il aboyé ?

Ce matin au au micro de Radio Notre Dame, Mgr Michel Aupetit a réagi à l’annonce du président Macron de limiter à 30 l’assistance aux messes :

« C’est une mesure totalement stupide qui contredit le bon sens. Trente personnes dans une petite église de village, on comprend, mais à Saint-Sulpice, c’est ridicule ! Des paroissiens viennent à 2000 dans certaines paroisses de Paris. On va s’arrêter à trente et un… C’est ridicule ! »

« Comme d’habitude, on a été écouté mais pas entendu ».

« Là, encore une fois, on se moque de nous ! »

«Que certains membres du gouvernement ignorent peut-être la religion, c’est leur affaire et c’est leur droit mais qu’ils ignorent la médecine, c’est grave en pleine crise sanitaire ! Nous avons proposé d’occuper un tiers d’une capacité habituelle en laissant un espace de 4m2 autour de chaque fidèle. Ce qui correspond tout à fait à l’état sanitaire. C’est ce que l’on fait pour les commerçants. C’est quand même étonnant qu’on le permette pour les commerçants et qu’on ne le permette pas pour l’Église… »

« Donc là, ça suffit, il faut arrêter de nous infantiliser ! Jusqu’à présent nous avons été extrêmement loyaux avec les autorités légitimes – comme Saint-Pierre et Saint Paul nous le demandent – mais quand on va trop loin et que l’on touche à notre conscience et à notre bon sens, cela ne va pas passer du tout. »

« Là, c’est fini ! On nous infantilise, on ne nous prend pas au sérieux… Nous avons montré notre responsabilité. Deux ou trois lieux, mis effectivement en exergue, n’ont pas obéi aux ordres – d’ailleurs je l’ai dit (…) mais ces gens-là ne respectaient pas le protocole. Mais pour le reste, pour une large majorité, ce n’est même pas une majorité, c’est presque tout le monde, on a tout à fait respecté les règles sanitaires. Alors là, franchement, c’est trop, ça suffit, je suis en train de réfléchir à la manière dont on va réagir. »