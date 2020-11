La rébellion de l’épiscopat se fait attendre

Alors que Mgr de Moulins-Beaufort, président de la CEF, s’était entretenu dès mardi soir avec Emmanuel Macron et qu’il avait entendu que la jauge de 30 personnes serait revue, le Premier ministre Jean Castex vient ce matin d’infliger un camouflet à l’épiscopat en conservant cette mesure absurde et inapplicable. SI ce n’est pas de l’anticléricalisme, on se demande de quoi il s’agit.

La CEF a publié ce communiqué réclamant une concertation (encore une !) :

Après ses viriles déclarations d’hier, Mgr Aupetit est au pied du mur : il ne suffit pas de donner l’impression puérile de se rebeller. Il faut désormais passer aux actes.

Mais il est aussi très significatif que, désormais, il ne voie plus d’autre option que de se rebeller. Il devient envisageable d’avoir une Eglise de France militante…