Quel avenir pour le domaine de l’abbaye de Pontigny (89) ?

Cette ancienne abbaye cistercienne propriété du Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté est en vente depuis plusieurs mois (bâtiments conventuels et terrains). Le 11 décembre, le Conseil Régional doit faire son choix. Deux projets s’affrontent celui la Fraternité Saint-Pierre qui veut fonder un nouveau séminaire en France et celui de la Fondation François Schneider, natif de la région et homme d’affaire qui veut le transformer en hôtel de luxe.

Lire l’article de France 3 Bourgogne

Les fidèles locaux ont lancé une pétition pour conserver et surtout restaurer l’esprit de l’abbaye de Pontigny.