Des nouvelles du Séminaire Saint-Pierre (Wigratzbad)

Nous avons évoqué le projet de fondation à Pontigny d’un 3è séminaire pour la Fraternité Saint-Pierre qui n’a pas abouti.

La FSSP dispose d’un Séminaire en Allemagne, Séminaire Saint-Pierre à Wigratzbad (section germanophone et francophone) et d’un autre aux Etats-Unis, Our Lady of Guadalupe de Denton (section anglophone), ainsi que de maisons de discernement en Australie, en Colombie et bientôt au Mexique.

Le Séminaire Saint-Pierre publie une lettre, les Amis du Séminaire Saint-Pierre, dont nous vous proposons l’éditorial de celle de novembre de l’abbé Vincent Ribeton, FSSP, recteur :

Soutenir le Séminaire Saint-Pierre