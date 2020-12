Des obsèques à la cathédrale de Perpignan pour un diacre défroqué, divorcé et apostat

On me signale que plusieurs prêtres sont scandalisés par une “cérémonie œcuménique” qui aura lieu samedi 19 décembre en la cathédrale de Perpignan, à l’occasion des obsèques d’un diacre défroqué, divorcé et remarié dans une autre religion.

Diacre permanent réduit à l’état laïc suite à son divorce (il était marié en premières noces avec l’ancienne directrice de la Maison Diocésaine), remarié à une burkinabaise (parente d’un ministre au Burkina, qui l’a nommé consul honoraire), converti au protestantisme, Michel Planès aura droit à des funérailles solennelles en la Cathédrale Sainte Eulalie et Sainte Julie d’Elne (Diocèse d’Elne-Perpignan).