Un nouveau noviciat pour les Sœurs Consolatrices du Sacré-Cœur de Jésus

Les Sœurs Consolatrices du Sacré-Cœur de Jésus ont été fondées les années 1960 par le Père Basilio Rosati, Passioniste. En 1996, un peu avant de mourir, il confia cette fondation à l’abbé Emmanuel du Chalard (FSSPX). La Maison Mère se trouve à Vigne di Narni (Terni) en Italie, à une heure environ au nord de Rome.

Un nouveau noviciat

Après d’innombrables prières et de longues recherches, Saint Joseph a obtenu une grande grâce, il a fait trouver un ex-Couvent des Capucins (construit en 1600), avec 30 chambres et 5 hectares de terrain clôturés, à 40 minutes de Vigne, avec une très bonne structure, restaurée en l’an 2000. Malheureusement le couvent n’étant plus occupé depuis cinq ans, a subi des actes de vandalisme: gouttières et chenaux arrachés et volés, cadres électriques et hydrauliques endommagés, verres cassés, etc…

Le coût proposé de 1.150.000 euros est inaccessible pour la Communauté qui vit abandonnée à la divine Providence.

La Communauté se tourne donc vers vous, chers Bienfaiteurs, pour vous demander si vous pouviez être un instrument entre les Mains de Dieu pour offrir à ses futures Epouses, un endroit où elles pourront apprendre dans le silence, dans l’obéissance et dans la charité fraternelle, comment être de vraies Religieuses, qui consolent le Cœur de Jésus, en répandant dans le monde la dévotion à son Sacré-Cœur. Les Sœurs vous assurent une place spéciale dans leurs prières et sacrifices quotidiens.