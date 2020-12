Mgr Bruno Valentin élu administrateur du diocèse de Versailles

Suite à la démission de Mgr Eric Aumônier, le collège des consulteurs a élu Monseigneur Bruno Valentin comme administrateur diocésain jusqu’à l’installation liturgique du prochain évêque de Versailles.

L’administrateur diocésain est chargé de conduire le diocèse avec prudence sans prendre d’initiatives majeures. Sa mission cessera le jour de l’installation liturgique du nouvel évêque nommé par le Pape François.

Durant ce temps de vacance du siège, le conseil épiscopal, le conseil presbytéral ainsi que les charges de vicaire général et de vicaire épiscopal cessent. Restent en fonction le chancelier et délégué du bureau des mariages, le vicaire judiciaire ainsi que l’économe diocésain. Les services diocésains, les aumôneries et les paroisses continuent d’assurer leur mission. L’administrateur peut s’entourer de collaborateurs à titre provisoire et consultera régulièrement le collège des consulteurs qui assume les fonctions du conseil presbytéral.