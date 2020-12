Mgr Olivier de Germay, installé à Lyon

45 évêques sont venus assister à l’installation de Mgr Olivier de Germay, nouvel archevêque de Lyon. En revanche, aucune autorité civile n’a été invitée. Officiellement pour respecter les gestes barrières et limiter les places.

Dans son homélie, l’archevêque a déclaré :

“Vous voyez, frères et seurs. Aujourd’hui, je suis installé ici comme archevêque de Lyon, successeur des apôtres, à la suite de Pierre (…) Mais avant d’être pétrinienne, l’Eglise est mariale. Maintenant je suis là devant vous sur le devant de la scène, sous les feux des projecteurs. Mais ce matin, ma journée a commencé comme chacune de mes journées dans le silence d’un oratoire. Pour que s’accomplisse ce qu’il y a de plus fondamental dans la vie d’un disciple, qui n’est pas de l’ordre du visible, qui n’est pas de l’ordre du “faire” mais plutôt du “laissez-faire”… S’ouvrir à la présence de Dieu.”

Sur les affaires qui ont conduit le cardinal Barbarin à la démission, Mgr de Germay a déclaré :

“Ne me demandez pas de prendre partie dans ce conflit qui a été destructeur. Tout cela appartient au passé. Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la nécessité de poursuivre le chemin de paix et de réconciliation. Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la souffrance des victimes. Nous ne pouvons pas l’ignorer. En tant que membre du corps du Christ, cette souffrance nous atteint tous et en ce jour solennel, je m’incline devant elle”.