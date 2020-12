Un nouveau prêtre pour le diocèse de Toulouse

Après l’abbé Aymar de Langautier ordonné en juin dernier, l’abbé Paul Roland-Gosselin a été ordonné le dimanche de Gaudete en la cathédrale Saint-Étienne, par Mgr Le Gall.

Aujourd’hui, à 26 ans, après avoir passé une année dans les quartiers nord de Marseille au sein de la Fraternité Bernadette qui assure une présence de compassion auprès des habitants d’un quartier en souffrance, il déclare :

« Je suis convaincu qu’on n’annonce pas l’Évangile par la seule énonciation de belles idées sur le monde. On annonce l’Évangile en le vivant, c’est-à-dire en vivant la charité, en se faisant serviteur de tous et particulièrement des plus petits. C’est l’intuition fondamentale du pape François à laquelle j’adhère totalement. »