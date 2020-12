L’église Saint-Nicolas du Chardonnet mise à l’honneur dans un tweet officiel

Non, vous n’avez pas rêvé ! Ce tweet de la Gendarmerie nationale qui rappelle la protection des églises par les pouvoirs publics en cette Vigile de Noël met en avant l’une d’elles. Et pas n’importe laquelle. Une église bien connue dans le monde de la Tradition : l’église Saint-Nicolas du Chardonnet. En effet, la dernière photo sur le tweet qui figure en bas à droite est bien celle de l’église Saint-Nicolas du Chardonnet située dans le 5ème arrondissement de Paris et desservie par la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X.

Saluons au passage le travail des forces de l’ordre et profitons de cette occasion pour souhaiter à tous un Joyeux Noël ! Tempora bona veniant !