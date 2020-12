Le Pape accepte la renonciation de l’évêque de Troyes

Lundi 28 décembre, le Pape François a accepté la renonciation de Mgr Marc Stenge, évêque de Troyes depuis 1999.

Le 25 novembre, Mgr Stenger, 74 ans, était victime d’un AVC. Il est sorti de l’hôpital le 6 décembre pour se reposer et récupérer dans un centre de rééducation.

Mgr Marc Stenger, né le 27 août 1946 à Phalsbourg en Moselle, a été consacré évêque le 5 septembre 1999. Il a succédé à Mgr Gérard Daucourt au diocèse de Troyes.

Ancien du séminaire français de Rome et ex-étudiant à l’Université pontificale Gregorienne, Mgr Stenger a étudié la théologie au séminaire des Carmes et à l’Institut catholique de Paris, où il a obtenu une licence de lettres. Ordonné prêtre en 1975, il devint vicaire à la paroisse de l’Immaculée-Conception à Metz. En 1981, il rejoint l’équipe de formation du séminaire français à Rome, puis en 1984 du grand séminaire de Metz pendant six ans. Il est alors également chargé de la pastorale de la jeunesse en tant que vicaire épiscopal. Il sera par la suite responsable diocésain, puis régional (Alsace-Lorraine) de la formation des jeunes prêtres. Avant sa nomination par le Pape saint Jean-Paul II au diocèse de Troyes, il fut curé de la paroisse Notre-Dame de Metz et Supérieur du grand séminaire de Metz.

Nommé chevalier de la Légion d’honneur en 2009, Mgr Stenger participait au sein de la Conférence des évêques de France au Conseil pour les mouvements et associations de fidèles. Depuis 2019, il occupait également la vice-présidence de Pax Christi International.

Ce mercredi 30 décembre, un collège des consulteurs se réunissait pour élire un administrateur qui sera chargé des affaires courantes du diocèse. Le père Jérôme Berthier a été élu administrateur diocésain.