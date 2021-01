Prochain Pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté

Notre-Dame de Chrétienté vient de publier l’affiche du prochain pèlerinage de Chartres qui aura lieu les 22, 23 et 24 mai 2021 :

L’association Notre Dame de Chrétienté vous souhaite une bonne et sainte année 2021 !

Que Celui qui est la Voie, la Vérité et la Vie nous montre le chemin à suivre tout au long de cette année et que chacun de nous réponde présent aux appels de la Providence en qui nous mettons toute notre confiance !

Oui, nous marcherons à Sa suite en 2021 ! Quels que soient les chemins vers lesquels il nous guidera !