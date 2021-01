Le Professeur Philippe Lefebvre nommé membre de la Commission biblique pontificale

Le père Philippe Lefebvre, dominicain, titulaire de la chaire d’ Ancien Testament à l’Université de Fribourg, a été nommé par le Saint Père membre de la Commission biblique pontificale, pour un mandat de cinq ans. Cette Commission est composée de vingt biblistes, venus de tous les continents. Elle travaille sur un certain nombre de sujets bibliques (les méthodes de lecture de la Bible, les études bibliques et les études juives etc.) et se rencontre au complet une semaine par an au Vatican pour rassembler les travaux de chacun, pour échanger et produire des textes importants sur les sujets travaillés et discutés par tous.

Le père Lefebvre fait partie des théologiens qui justifient l’homosexualité. Le père Philippe Lefebvre critiquait l’instruction de la Congrégation pour l’Education catholique, interdisant d’appeler au sacerdoce des hommes présentant des tendances homosexuelles.