Œcuménisme extrême : Le recteur de la cathédrale des Invalides devient pasteur luthérien

Un évènement fort douloureux secoue le diocèse aux Armées, dirigé par Mgr de Romanet. Il concerne le père Pascal Frey, religieux eudiste, qui a été l’un des personnages principaux des aumôneries militaires françaises.

Le P. Frey a été aumônier national de l’armée de l’air, recteur du séminaire diocésain, quand le diocèse aux Armées en avait un, chargé des vocations, et pour finir il a été nommé recteur de la cathédrale des Invalides. Il était également connu par des publications spirituelles fort utiles et intéressantes : Une expérience spirituelle avec saint Jean Eudes (Editions de l’Emmanuel, 2010) ; La prière du soldat (en participation ; Salvator 2020) ; Sœur Faustine ; Bernadette Soubirous, une pensée par jour ; Saint Jean Eudes, une pensée par jour.

À l’échéance de son contrat, il vient de quitter le rectorat des Invalides.

Et voici que, sans explication, à l’étonnement de ses confrères dans le sacerdoce, comme des soldats et officiers qu’il a accompagnés par son ministère, il vient de quitter le catholicisme, d’adhérer au luthéranisme et de prendre les fonctions de pasteur-adjoint au temple de Strasbourg-Neudorf.