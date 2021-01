Mgr Rougé face aux Eveilleurs

Monseigneur Matthieu Rougé est interrogé par les Eveilleurs. Dans cet entretien, il revient sur les conséquences de la crise sanitaire, notamment sur le confinement qui a isolé nos aînés et qui nous a fait oublier que nous n’étions pas seulement un corps, mais aussi un cœur et une âme, sur la fermeture des églises qui a privé les chrétiens pendant de longues semaines de la messe.

Monseigneur Rougé revient encore sur l’offensive parlementaire et législative en cours (dernier projet de loi de bioéthique) qui menace plus que jamais les plus petits membres de l’espèce humaine.

Dans cet entretien de 35mn, il lance un vibrant message d’espérance et appelle les chrétiens à un renouveau de leur Foi. Que jamais ils ne se laissent envahir par la peur, la crainte et la culture de la mort, mais qu’ils s’ouvrent pleinement à la beauté de la Vie et qu’ils s’engagent à la défendre et à la protéger…. Bonne occasion de participer cette année à la Marche pour la Vie !