Le Pape reconnait les vertus héroïques de Jérôme Lejeune

La Congrégation pour la Cause des Saints vient de reconnaître les vertus héroïque du Professeur Jérôme Lejeune.

Le généticien, un des découvreurs de la trisomie, et ami du pape Jean-Paul II, est déclaré “vénérable”, suite à la publication d’un décret de la Congrégation pour les Causes des Saints.

La Congréation pour la Cause des Saints a promulgué ce jeudi de nouveaux décrets approuvés par le Pape François, reconnaissant le martyre et les vertus héroïques de plusieurs figures. Parmi elles figurent le professeur Jérôme Lejeune (1926-1994), professeur de génétique et l’un des découvreurs de la trisomie 21. Personnage important de la recherche médicale en France puis dans le monde, et loué dans sa recherche et ses efforts pour protéger la vie, Jérôme Lejeune était un ami du Pape Jean-Paul II, qui s’était recueilli sur la tombe du professeur lors de son voyage en France en 1997, à l’occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse.